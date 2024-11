13 november 2024

Drie gevangenisstraffen voor plaatsen explosieven winkelcentrum Arnhem

Twee 19-jarigen uit Hoofddorp en een 18-jarige uit Amsterdam zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen rond de twee jaar. Dit voor het plaatsen van explosieven in een winkelcentrum in Arnhem. Bij twee horecagelegenheden in centrum Elderveld plaatsten de jongens de explosieven. Dit gebeurde in de nacht van 8 juni 2023.