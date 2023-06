Explosies bij Arnhemse horecazaak waar eerder verdacht pakket lag

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een winkelcentrum aan het Elderveldplein in Arnhem zijn donderdagnacht twee explosies geweest. Een nacht eerder werden er in hetzelfde winkelcentrum ook al twee verdachte pakketjes aangetroffen. Of deze pakketjes verband houden met de explosies, maakt deel uit van het politieonderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.

Harde knallen

Rond 03.45 vannacht kwamen bij de politie meldingen binnen van harde knallen. Bij een eetcafé waar een explosie plaatsvond, werd een nacht eerder al een verdacht pakketje gevonden. Bij de andere horecagelegenheid, een Chinees restaurant, niet. De twee explosies veroorzaakten schade aan beide horecazaken.

Beelden verdachten

De politie heeft vrijdag beelden naar buiten gebracht van de verdachten van de explosies. Het gaat mogelijk om dezelfde verdachten die een nacht eerder explosieven achterlieten.

De politie meldt op zoek te zijn naar getuigen van beide incidenten. Specifiek gaat het daarbij om een getuige in een lichtblauw shirt die op 9 juni zijn hond uitliet en een hardloper met opvallend gele schoenen, die rondom het tijdstip van het plaatsen van de explosieven op 9 juni in het winkelcentrum was.

Over een motief voor de explosies is nog niets bekend.