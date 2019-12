Drie gewonden na schietpartij in centrum Breda

Connect on Linked in

Op de Reigerstraat in het centrum van Breda is zaterdagnacht geschoten. Volgens de politie zijn daarbij drie gewonden gevallen. Volgens BN De Stem gaat het om drie uitsmijters. Er zijn drie verdachten opgepakt.

Zes tot zeven schoten

De schietpartij vond rond 01.30 plaats buiten de populaire uitgaansgelegenheden De Graanbeurs en De Kapitein. Op straat zouden twee of drie bewakers zijn beschoten. Een van hen werd geraakt in zijn voet, een ander in zijn knie. Een derde man werd volgens een getuige in beide benen geraakt. Er zou zes tot zeven keer zijn geschoten. De drie gewonden werden behandeld in ambulances en zijn daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie weet nog niet precies wat er is gebeurd. Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De horecazaken werden ontruimd en de omgeving afgezet. De drie verdachten werden tussen 2.10 en 2.40 opgepakt.