Drie gewonden na schietpartij in Groningse binnenstad

Bij een schietpartij in hartje Groningen zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt. De politie hield een verdachte aan. Van het incident is een filmpje gemaakt. In de straat werden afgelopen donderdag nog twee drugsdealers opgepakt.

Beeld: screenshot van het filmpje van de schietpartij in Groningen, op het moment dat de schutter afdrukt.

Wapen

Het zijn wild west-beelden van een schietpartij die rond acht uur op zaterdagavond plaatsvond in de Groningse binnenstad. Op een filmpje dat rondgaat is te zien hoe een groep schreeuwende mannen ruzie krijgt met een andere man, en achter hem aangaat. Een vrouw probeert de ruzie bij het instappen van een auto nog tegen te houden. Ook enkele anderen proberen de mannen nog te stoppen, die op hun doelwit afgaan. Die heeft al, vanaf de eerste beelden te ontwaren, een pistool in zijn handen.

Te zien is hoe de man die wordt achtervolgd, het wapen trekt. Als hij een fles bier naar zich toe krijgt gegooid, drukt hij vier keer af in de richting van de groep die hem op de hielen zit. Een man uit de groep gaat gelijk neer, een ander lijkt in zijn buik te worden geraakt. Dan stopt het filmpje. Niet duidelijk is waar de ruzie over ontstond.

Crimesite plaatst het filmpje niet, omdat onduidelijk is wat de toestand is van de slachtoffers.

Gewond

De schoten vallen in de Haddingestraat, in het centrum van de stad. De politie meldt vlak na het incident dat er drie mensen gewond zijn geraakt, waarvan er twee naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Na het incident landde er een traumahelikopter op de Grote Markt van Groningen.

Schoten

Rond 21.45 geeft de politie aan dat er een verdachte is aangehouden, schrijft het Dagblad van het Noorden. Ze spreekt een buurtbewoner, die denkt dat er vier schoten vielen. Deze hoorde iemand ook roepen: ‘Het is maar lucht.’ Andere bewoners van de straat zeggen dat er vaker ‘hommeles’ is in de straat met ‘vage lui’.

Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Wel was de politie afgelopen donderdag nog actief bij een café in de straat. Bij observaties nam ze meer dan 10 drugsdeals op straat waar, van twee dealers die ook deze kroeg binnengingen. De dealers werden aangehouden.

De politie hield in het café ook een horeca-controle. De schietpartij zaterdag vond plaats vlakbij deze kroeg. De betrokken personen kwamen ook uit de richting van het kruispunt gelopen, waar deze is gevestigd.