Drie jaar cel na brand in drugslab waarbij dode viel

Op 28 april 2024 rond 15.30 zagen twee bewoners vanuit hun woning aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs rook uit de schuur komen die bij hun woning stond. Zij bellen meteen de hulpdiensten. Verschillende getuigen zien op datzelfde moment twee mannen weglopen, die de politie vrij snel kan aanhouden. Het gaat om de 21-jarige Zakaria K. uit Rotterdam en een 29-jarige Mouchene F. zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze stinken naar rook en aan hun schoenen zit aceton.

Uitgebrande auto

In de afgebrande schuur staat ook een uitgebrande zwarte Kia Picanto waar het lichaam van een man wordt aangetroffen. Het blijkt te gaan om de 20-jarige Youssef Bouyoumad uit Rotterdam.

Snapchat

Later wordt ook nog de 31-jarige Ilyas B. uit Rotterdam aangehouden. Hij kan niet fysiek op de plaats delict worden gebracht. Toch had hij volgens de rechtbank betrokkenheid bij het uitgebrande drugslab. Rijnmond schrijft dat bij B. thuis facturen zijn gevonden van onder meer de ammoniak die in de schuur is gebruikt. Verder blijkt uit Snapchat-berichten dat hij voortdurend in contact stond met de drie mannen in het drugslab.

Extraheren van cocaïne

In de schuur worden goederen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een drugslab. Zo is er ammoniak en aceton gevonden, chemicaliën die worden gebruikt bij het extraheren van cocaïne en in verschillende productie- en bewerkingsprocessen van verschillende drugs. De exacte oorzaak van de brand is niet te achterhalen. Gezien de chatberichten tussen verdachten over de problemen die er zijn met de stroom, lijkt kortsluiting het meest voor de hand te liggen.

De twee aangehouden verdachten waren, samen met het slachtoffer, in het lab bezig met voorbereidingshandelingen tot en het vervaardigen van cocaïne. De rechtbank houdt de twee verdachten van 21 en 29 verantwoordelijk voor de brand die uitbrak. Het overlijden van het 20-jarige slachtoffer is volgens de rechtbank dan ook aan deze verdachten toe te rekenen.