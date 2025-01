Vier jaar cel geëist na vondst uitgebrand drugslab waarbij dode viel

(Beeld: JBMedia)



Rook en aceton

Op 28 april 2024 rond 15.30 zagen twee bewoners vanuit hun huis aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs rook uit de schuur komen die bij hun woning stond. Zij bellen meteen de hulpdiensten. Verschillende getuigen zien op datzelfde moment twee mannen weglopen, die de politie vrij snel kan aanhouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Rotterdam en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze stinken naar rook en aan hun schoenen zit aceton.

In de afgebrande schuur staat ook een uitgebrande zwarte Kia Picanto waar het lichaam van een man wordt aangetroffen. Het blijkt te gaan om de 20-jarige Youssef Bouyoumad uit Rotterdam.

Extraheren van cocaïne

In de schuur worden goederen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een drugslab. Zo is er ammoniak en aceton gevonden, chemicaliën die worden gebruikt bij het extraheren van cocaïne en in verschillende productie- en bewerkingsprocessen van verschillende drugs. De exacte oorzaak van de brand is niet te achterhalen. Gezien de chatberichten tussen verdachten over de problemen die er zijn met de stroom, lijkt kortsluiting het meest voor de hand te liggen.



De twee aangehouden verdachten waren, samen met het slachtoffer, in het lab bezig met voorbereidingshandelingen tot en het vervaardigen van cocaïne. Het OM houdt de twee verdachten van 21 en 29 verantwoordelijk voor de brand die uitbrak. De officier tijdens de zitting: ‘Het exploiteren van een drugslab is gevaarlijk, je werkt met stoffen waar je als niet chemicus of scheikundige geen enkele ervaring mee hebt en het moet dan ook geen verbazing wekken dat het dan afschuwelijk mis kan gaan.’



Het overlijden van het 20-jarige slachtoffer is wat het OM betreft aan deze verdachten toe te rekenen.

Derde verdachte

Later wordt ook nog een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij kan niet fysiek op de plaats delict worden gebracht. Toch had hij volgens het OM betrokkenheid bij het uitgebrande drugslab. De aanklager ziet hem als de man die de twee andere verdachten aanstuurde. Dat hij volop in de drugs lijkt te zitten, blijkt volgens justitie ook uit de inhoud van zijn telefoon, waarin veel gesprekken over drugs zijn gevonden.



‘Volkomen zinloos is aan het leven van een jongeman op een tragische wijze een einde gekomen. Een jongeman die plannen had: trouwen met zijn geliefde en werken aan zijn toekomst. Wellicht was hij geen modelburger, het slachtoffer liet zich immers ook in met het verwerken van harddrugs, maar hij verdiende niet om op deze wijze te sterven’, aldus de officier van justitie.

Geen openheid

Het OM neemt het de twee verdachten die aanwezig waren in de schuur kwalijk dat zij geen openheid van zaken hebben gegeven en geen verantwoordelijkheid hebben genomen. Zij hadden 112 kunnen bellen en kunnen melden dat zich mogelijk nog een persoon in de loods bevond. De brandweer had dan wellicht nog een poging kunnen doen om het slachtoffer uit de vlammenzee te redden.

Hoewel de 31-jarige verdachte niet op de plaats delict aanwezig was, is zijn aandeel volgens het OM even groot. Zonder zijn aansturing, was er geen werkende cocaïnewasserij geweest en had dit drama wellicht niet plaatsgevonden.



Het OM eist tegen de drie verdachten vier jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk.



De rechtbank doet binnenkort uitspraak.