Drie jaar cel voor importeren van heroïne in bakstenen

Een onderzoek naar grootschalige heroïnesmokkel uit Iran is uitgelopen op een veroordeling van twee verdachten, tot drie jaar cel. In loodsen in Oudewater werd een zeer grote partij bakstenen uit Iran aangetroffen. Uiteindelijk werd net geen 30 kilo heroïne gevonden. Er waren zeven personen aangehouden voor lidmaatschap van een criminele organisatie, en twee voor de rechter gebracht.

Antwerpen

In mei 2022 was er een politie-inval in twee loodsen op een bedrijventerrein in Oudewater. De recherche vermoedde dat er in een partij bakstenen heroïne was verstopt. Die bakstenen waren in dertien containers vanuit Iran in april ingevoerd via de haven van Antwerpen.

Kapotgeslagen

De politie trof in de loodsen veel kapotgeslagen bakstenen aan. In sommige was een gaatje geboord. Dat waren stenen waar drugs in had gezeten. In de woning in Capelle aan den IJssel lagen ruim 2.000 zakjes waar heroïne in had gezeten. Maar er werden slechts 29 kilo aan blokken heroïne aangetroffen.

Ook in een auto constateerde de recherche sporen van heroïne.

‘Grote criminele organisatie’

Het Openbaar Ministerie en de recherche dachten gedurende het onderzoek dat er sprake was van een grote criminele organisatie en dat de woning is gebruikt om grote hoeveelheden heroïne tijdelijk op te slaan en te distribueren.

Uiteindelijk kwamen er twee hoofdverdachten voor de rechter die het brein achter de grootschalige smokkel zouden zijn. Het zijn de eigenaar van een timmerbedrijf, op wiens naam de loodsen in Oudewater waren gehuurd en een bekende uit Den Haag.

Het OM liet de verdenking over een criminele organisatie op het laatste moment vallen.

Uiteindelijk werd tegen beide mannen de eis 56 maanden cel.

Ontkennen

De twee verdachten ontkenden iets met de grote partij bakstenen uit Iran te maken hebben gehad en beschuldigden bij de rechtbank elkaar. De twee advocaten eisten allebei vrijspraak voor hun cliënten, wegens gebrekkig bewijs.

Advocaat Michel van Stratum, van de Haagse verdachte: ‘De politie moest schoorvoetend terugkomen op de stelling dat het om een megazaak ging. Er lagen enkel resten heroïne, gebroken bakstenen en veel subjectieve vermoedens. De meeste zaken tegen vier medeverdachten zijn wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Over één verdachte moet het OM nog een vervolgingsbeslissing nemen.’

Op verzoek van de advocaten zijn de twee verdachten in afwachting van het hoger beroep op vrije voeten gesteld.