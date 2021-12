Drie jaar cel voor vijf kilo cocaïne, vuurwapens en 1,6 ton in spookwoning

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag een 39-jarige Litouwer veroordeeld tot drie jaar cel voor het bezit van vijf kilo cocaïne, twee vuurwapens met munitie en het witwassen van 160.900 euro. De vuurwapens en het geldgedrag werden gevonden in een spookwoning in Barendrecht die werd gehuurd door de verdachte.

De 29-jarige Sersniov A. – zonder vaste woon- of verblijfplaats – werd op 14 april 2021 samen met een medeverdachte aangehouden in een Mercedes E220. Politieagenten zagen A. uit zijn auto stappen, terwijl zijn medeverdachte als bestuurder in de Mercedes bleef wachten. Daarna zien ze de Litouwer in het gezelschap van een andere man uit een flatportiek komen, waarna een tas bij de Mercedes wordt overgedragen. Daarna rijdt A. weer terug naar de spookwoning die hij huurt.

Verborgen ruimte

Bij terugkomst wordt de Mercedes met inzittenden door de politie gecontroleerd, waarbij in een verborgen ruimte achter de achterbank van de Mercedes iets minder dan vijf kilo cocaïne wordt aangetroffen. In de jas van Sersniov A. wordt 50,5 gram coke aangetroffen. In de woning wordt op dezelfde dag 160.900 euro aangetroffen, waarvan 155.900 euro in de verborgen ruimte achter een sierhaard en 5.000 euro in een jas. In de woning zijn ook twee vuurwapens en drie houders met patronen gevonden.

Dna-materiaal

Volgens de rechtbank heeft de Litouwer geen enkele verklaring gegeven voor het aantreffen van de vuurwapens en het grote contant geldbedrag in zijn luxe huurwoning. Op de vuurwapens is bovendien dna-materiaal van de verdachte en de medeverdachte aangetroffen.

Hogere segment

De spookwoning betrof een huurwoning in het hogere segment met een substantiële huur, terwijl de verdachte geen legaal inkomen had. Hij verklaarde dat hij vanuit Litouwen naar Nederland was gekomen om te werken, maar volgens de rechtbank is daarvan niets gebleken.

De verdachte is in Litouwen niet eerder veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd.