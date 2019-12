Drie jaar cel voor ‘listige’ club wiettelers

Connect on Linked in

Voor een wietplantage met ruim 7.000 planten heeft de rechtbank in Lelystad vier mannen uit Almere en één uit De Meern gevangenisstraffen tot drie jaar opgelegd. Het vijftal nam deel aan een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige teelt.

Listig

De planten stonden in twee bedrijfspanden in Emmeloord en Lelystad. De criminele organisatie huurde volgens de rechtbank vaker grote bedrijfspanden in Emmeloord en Lelystad voor de wietteelt. De panden kregen naamborden, onder andere van een schoonmaakbedrijf. Ook plakten ze stickers op de ramen en hingen ze een groot spandoek met een bedrijfsnaam aan het hek. Dit deden ze om buitenstaanders te laten denken dat er sprake was van een legaal bedrijf. De rechtbank noemt dat ‘listig’.

Door ramen te blinderen en containers bij de panden te plaatsen, zorgden ze er bovendien voor dat niet meer goed naar binnen gekeken kon worden. Ook hingen ze de kwekerijen aan de buitenkant vol met camera’s en beveiligde iemand met een vuurwapen het pand in Emmeloord.

Timmermannen

De verdachten hadden volgens de rechtbank ieder een eigen rol. Zo was de 51-jarige verdachte uit Almere de spil van de organisatie. Twee Almeerders van 36 en 32 jaar waren de timmermannen. Zij hebben de kwekerijen opgebouwd. Ze maakten met isolatieplaten verborgen ruimtes binnen de bedrijfspanden. Dit werden uiteindelijk zeer grootschalige, professioneel ingerichte kwekerijen. Door deze bijdrage vormden zij een onmisbare schakel bij het telen en bewerken van de hennep. De vierde verdachte zorgde als elektricien voor illegale stroomafname en de vijfde verzorgde de planten. Hij is op heterdaad aangehouden in de kwekerij in Lelystad.

Straffen

De rechtbank noemt deze georganiseerde, illegale hennepteelt ‘onaanvaardbaar’ omdat een criminele organisatie met als doel het bedrijfsmatig telen van grote hoeveelheden marihuana een ontwrichtende werking op de maatschappij en de economie zou hebben. Er was veel geld en ook geweldpleging mee gemoeid, vindt de rechtbank.

De rechtbank veroordeelt de 51-jarige verdachte, het hoofd van de criminele organisatie, tot een gevangenisstraf van 3 jaar. De 36- en 32-jarige mannen, die de kwekerijen opbouwden, zijn veroordeeld tot 2 jaar cel. De overige twee verdachten hebben 1,5 en 1 jaar cel opgelegd gekregen. Ook moeten de verdachten samen in totaal 545.000 euro terugbetalen.