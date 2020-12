Drie jaar cel voor Zwolse rapper RDN wegens schietpartij met zwaargewonde

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft maandag Rodien P. (32), alias rapper RDN veroordeeld tot drie jaar cel voor een schietpartij in de Hanzestad waarbij een 25-jarige man zwaargewond raakte aan zijn been. P. schoot op 3 september van dit jaar het slachtoffer neer in de Voochtstraat in de Zwolse wijk Diezerpoort. De eis van het OM was zes jaar.

Door Roel Janssen

Zowel slachtoffer als dader komen uit het Zwols/Antilliaanse drugsmilieu. Er lijkt voor zover bekend geen link met verschillende hoofdrolspelers uit de Zwolse onderwereld.

Op de bewuste zomeravond kwam de politie rond 18.00 ter plaatse na een melding van een schietpartij in de Voochtstraat in Zwolle. Daar vonden agenten het slachtoffer op de grond, naast een auto. De man werd zwaargewond aan zijn bovenbeen overgebracht naar het ziekenhuis, maar was aanspreekbaar. Geen poging doodslag

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak verklaarde Rodien P. dat het slachtoffer agressief was. Volgens hem wilde het slachtoffer een vuurwapen trekken waarop P. zijn vuurwapen trok en de man van dichtbij gericht in het been schoot. De gebroken botdelen moesten met een metalen pen worden behandeld. P. zegt dat hij niet de intentie had dat hij het slachtoffer wilde doden. De rechtbank is van mening dat er in dit geval geen aanmerkelijke kans bestond dat het slachtoffer zou overlijden als gevolg van het schot. Er is geen sprake van poging doodslag, maar wel van zware mishandeling.

Geen noodweer

Volgens de advocaat van de Zwolse rapper handelde zijn cliënt uit noodweer, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Er is geen bewijs dat het slachtoffer zelf ook een vuurwapen wilde pakken. Bovendien is er geen vuurwapen gevonden bij het slachtoffer of in de nabije omgeving van de plaats delict.

P. werd naar eigen zeggen eerder meerdere malen door zijn rivaal bedreigd. Ook werd zijn auto in mei 2020 in brand gestoken in de wijk Diezerpoort. Het was een van de vele autobranden dit jaar in Zwolle.

Strafblad

Volgens de rechtbank zat Rodien P. nog in zijn proeftijd toen hij zijn rivaal beschoot. Uit een rapportage van de reclassering blijkt dat hij sinds jongere leeftijd meermalen met justitie in aanraking is gekomen voor geweldsdelicten, drugsdelicten en belediging. Het recidiverisico is volgens het rapport ‘gebruikelijk hoger’.

Artiest van de Week

Rodien P., die oorspronkelijk uit Hoogvliet (Rotterdam) komt, is inmiddels enkele jaren actief als rapper. Onder de naam RDN rapt hij in zowel het Nederlands als het Engels. In juni 2019 was hij Artist of the Week bij de publieke omroep FunX.