Drie jonge Nederlanders opgepakt voor plofkraak en gijzeling in Duitsland

Drie Nederlanders van 18 tot 20 jaar zijn zaterdagochtend door de Duitse politie aangehouden op verdenking van een plofkraak in Torfhaus, op bijna 300 kilometer van de Nederlandse grens. Op de vlucht crashte hun auto en gijzelden ze een vrouw in wiens auto ze er vandoor gingen.

Verschanst

Het drietal zou vrijdagnacht rond 02.00 een geldautomaat in Torfhaus hebben opgeblazen. Vervolgens sloegen ze op de vlucht in een auto, waarna ze 10 kilometer verderop een ongeluk kregen in Braunlage. Ze verstopten zich daarna enkele uren in een leegstaand gebouw en wachtten rond 08.00 een 68-jarige inwoonster op die ze in haar auto duwden en reden met haar weg.

Getuigen sloegen alarm en de politie zette een grootscheepse zoekactie op touw. Een half uur later wist de politie de auto tot stoppen te dwingen in Osterode am Harz. Zowel de 68-jarige vrouw als de plofkrakers raakten niet gewond.

Regio Utrecht

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Osnabrück komen de verdachten uit de regio Utrecht. Hij gaat er niet vanuit dat de plofkrakers de gijzelaar op voorhand vrij wilden laten.

De drie Nederlanders zijn na hun arrestatie overgebracht naar Osnabrück. Ze zitten in voorarrest. De Duitse politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de plofkraak in Torfhaus en kijkt ook of ze te linken zijn aan andere plofkraken.