Drie jongeren aangehouden na raadselachtige dood voddenboer

De politie heeft maandag drie jongeren (20) uit Utrecht gearresteerd in het onderzoek naar de dood van een 67-jarige man in Breukelen. Na een melding vonden agenten donderdagmiddag in een woning aan de Klein Oud A in Breukelen zijn stoffelijk overschot. De omstandigheden waarop zij hem aantroffen wezen op een misdrijf en daarom is een team grootschalige opsporing gestart.

Forensisch en tactisch rechercheurs hebben de woning en het terrein rond de woning onderzocht. De politie spreekt van een ’tragische dood’ van de man, die plaatselijk bekend staat als een voddenboer.

Het onderzoek leidde in de loop van de afgelopen dagen naar de nu aangehouden verdachten. De drie zijn maandag op diverse plaatsen in de regio Utrecht aangehouden. Ze zijn voor nader verhoor ingesloten.