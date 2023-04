Drie keer levenslang voor moord op rapper XXXTentacion

Connect on Linked in

Drie mannen zijn donderdag door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor de moord op rapper XXXTentacion (20), op 18 juni 2018. Het slachtoffer werd neergeschoten buiten een motorwinkel in Zuid-Florida toen hij werd beroofd van 50.000 dollar.

Michael Boatwright (28), Dedrick Williams (26) en Trayvon Newsome (24) werden vorige maand door een jury veroordeeld voor moord met voorbedachten rade en een gewapende overval. Aanklagers hadden de doodstraf niet geëist, dus levenslange celstraffen waren de enige straffen die de rechtbank in Broward County (Florida) kon opleggen voor de veroordelingen voor moord met voorbedachten rade.

Bewakingsbeelden

De drie verdachten kwamen al snel in beeld bij de opsporingsdiensten, nadat ze buiten op bewakingsbeelden te zien waren van binnen en buiten de motorzaak. Ook hadden ze filmpjes van zichzelf op hun mobiele telefoons gemaakt waarin ze zwaaiden met briefjes van 100 dollar, enkele uren na de moord.

Een vierde verdachte, Robert Allen, heeft verklaard aan de overval te hebben deelgenomen. Hij pleitte vorig jaar schuldig aan doodslag. Zijn straf werd uitgesteld tot het einde van het proces van de andere drie beklaagden. Ook hij kan nog tot levenslang veroordeeld worden.

Klemgereden

XXXTentacion (echte naam Jahseh Onfroy) bezocht op 18 juni 2018 de zaak Riva Motorsports in Deerfield Beach, Florida. Daar werd hij in zijn BMW klemgereden en beschoten door twee gemaskerde schutters in een SUV. Tijdens de schietpartij werd hij beroofd van een Louis Vuitton-tas met daarin 50.000 dollar die hij net had gepind. Een vriend van de rapper die ook in de BMW zat, raakte niet gewond.

Crimineel verleden

De 20-jarige XXXTentacion kwam voor zijn dood geregeld in opspraak. Zo werd hij onder meer beschuldigd van het mishandelen van zijn zwangere vriendin. Daarnaast werd hij al eens opgepakt voor illegaal wapenbezit, een overval en zware mishandeling. De rapper was zeer succesvol in Amerika waar zijn laatste album binnenkwam op nummer 1 in de charts.