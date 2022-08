Drie mannen aangehouden voor drugshandel

Print This Post

De politie heeft dinsdagmorgen op vijf adressen doorzoekingen verricht in een langer lopend onderzoek naar drugshandel: op vier adressen in Baarn en één in Amsterdam. Er zijn drie verdachten uit Baarn aangehouden.

Het onderzoek richt zich op de handel in diverse soorten drugs met name in Baarn en omgeving. De verdachten zijn twee 26-jarige mannen en een 30-jarige man.

Bij de zoekingen heeft de politie diverse soorten drugs, versnijdingsmiddelen en (vuur)wapens aangetroffen. Ook werden een scooter, cash geld en een ongebruikelijke hoeveelheid mobiele telefoons in beslag genomen. De drie verdachten worden in verzekering gesteld en het onderzoek wordt voortgezet.