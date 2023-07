Drie mannen aangehouden voor explosies in Rotterdam

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam heeft drie verdachten aangehouden, naar aanleiding van een aantal explosies begin april. De ontploffingen veroorzaakten veel schade.

Aangehouden

De politie meldt donderdag dat zij drie mannen heeft aangehouden, in verband met drie explosies in Rotterdam, in de nacht van 3 op 4 april.

Na wekenlang intensief onderzoek door rechercheurs, kon de politie op maandag 8 mei al twee mannen oppakken: een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, en een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Op 4 juli werd een derde verdachte gearresteerd, een 18-jarige man uit Rotterdam. Het drietal wordt verdacht betrokken te zijn bij explosies in de Allard Piersonstraat en de Woelwijkstraat.

Knal

In de nacht van 3 op 4 april omstreeks half drie werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal op de Allard Piersonstraat. Toen agenten op de locatie aankwamen, zagen zij dat het raam op de eerste verdieping gesneuveld was. Dit bleek het gevolg van een explosie. De man die in de woning was, raakte niet gewond.

In de nacht van 2 op 3 april was er in diezelfde portiek ook al een explosie geweest.

Vernield

In de nacht van 3 op 4 april werd het alarmnummer van de politie rond 4.00 gebeld vanwege een harde knal in de Zwart Janstraat. Agenten konden daar niets vreemds vinden. Later die ochtend zag een vrouw in de Woelwijkstraat in haar portiek dat de portiekdeur vernield was, dat er meerdere ramen gesprongen waren en de gipsplaten van het plafond op de grond lagen.