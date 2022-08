Drie mannen beschuldigd van moord op beruchte crimineel Bulger

Connect on Linked in

Drie mannen zijn donderdag in de VS beschuldigd van de gevangenismoord op de beruchte gangster James ‘Whitey’ Bulger. Deze werkte jarenlang als informant voor de FBI.

Foto: politiefoto’s van James ‘Whitey’ Bulger in 1953, en 2011

Dood

De 89-jarige gangster uit het Amerikaanse Boston werd in 2018 dood aangetroffen in de gevangenis van Virginia. Hij was in de jaren zeventig de leider van de Iers-Amerikaanse Winter Hill-gang. Later in zijn leven hielp hij de FBI zijn tegenstanders op te pakken, door die van informatie te voorzien. Dat schrijft de BBC.

Verdacht

De mannen die nu zijn beschuldigd van de dood van Bulger, zijn de 55-jarige Fotios Geas, de 48-jarige Paul DeCologero en Sean McKinnon (36). Geas en DeCologero worden ervan verdacht Bulger te hebben doodgeslagen.

Dubbelrol

Bulger begon zijn loopbaan als crimineel in Boston in de jaren zeventig, waar hij auto’s stal en roofovervallen pleegde. Later werd hij de leider van de Winter Hill-maffia. In die jaren speelde hij een dubbelrol, als informant voor de FBI.

Bulger’s criminele carrière diende als inspiratie voor twee Hollywood-films: Black Mass met Johnny Depp, en de film The Departed.

Bulger werd in 2011 opgepakt, nadat er 16 jaar jacht op hem was gemaakt. Hij was tot twee keer levenslang veroordeeld, voor elf moorden.

De Amerikaanse staat is gedwongen geweest om miljoenen dollars aan schadevergoeding aan nabestaanden van slachtoffers van Bulger te betalen, omdat hij moorden pleegde, terwijl hij door de overheid werd gerund.