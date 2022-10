Drie mannen gezocht in verband met schietpartij

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Zaandam is woensdagmiddag een man gewond geraakt. De politie is op zoek naar meerdere mannen die bij het incident betrokken zouden zijn.

Gewond

De politie kreeg woensdag rond 16.35 uur de melding van een schietpartij aan de Zaanse Panneroodstraat. Ter plekke trof ze een gewonde persoon aan. Het bleek om een 33-jarige man uit Almere te gaan.

De man werd door ambulancemedewerkers behandeld en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Op zoek

De politie is in verband met de schietpartij op zoek naar drie mannen. Een van hen had een donkere huidskleur en droeg een groen jack. Een andere man was ook donker en droeg waarschijnlijk een lange, zwarte jas. De derde man was licht getint, ook hij droeg een groene jas.