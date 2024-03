Drie Nederlanders in België opgepakt voor drie ton coke tussen tonijn

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft maandag op verzoek van de Nederlandse politie een vrachtwagen met container onderschept in een bedrijf in Lebbeke. Bij de actie zijn acht verdachten opgepakt: drie Nederlanders, vier Belgen en een Turk. De Nederlandse politie had bijna drie ton cocaïne ontdekt in de container, verborgen in een deklading bevroren tonijn. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie donderdag.

Loods

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen kreeg maandag het verzoek van de Nederlandse politie om bijstand te geven bij de onderschepping van een vrachtwagen met een container die vanuit Nederland richting Oost-Vlaanderen reed. De Nederlandse politie had in Nederland bijna drie ton cocaïne ontdekt in de container. De speciale eenheden van de federale politie werden ingezet en konden de vrachtwagen, die in een loods in Lebbeke was binnengereden, onderscheppen.

Bij de inval in de loods werden ook acht verdachten opgepakt: drie Nederlanders, vier Belgen en een Turk. De container met een deklading van ongeveer 20 ton diepgevroren tonijn werd door de Civiele Bescherming overgeladen om te worden vernietigd.

Voorgeleid

De acht verdachten zijn dinsdag voor de onderzoeksrechter in Dendermonde geleid. Zes werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst, twee werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Het onderzoek in samenwerking met de Nederlandse politie wordt voortgezet, aldus het Belgische OM.