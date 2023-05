Drie Nederlanders opgepakt in Belgisch drugslab

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft dinsdagmiddag aan de Herentalsesteenweg in Grobbendonk (provincie Antwerpen) een actief drugslab ontdekt. Drie mannen van 22, 29 en 35 jaar uit Nederland zijn ter plaatse opgepakt. Dat meldt het parket Antwerpen.

De drie verdachten zijn woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout, die heeft beslist de mannen aan te houden op verdenking van vervaardiging van psychotrope stoffen in vereniging en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Chemische lucht

De Belgische politie kwam dinsdagmiddag af op een indringende chemische lucht in de omgeving van een loods ter hoogte van de Herentalsesteenweg in Grobbendonk. Vervolgens werd besloten over te gaan tot een huiszoeking. In de loods werd een drugslab aangetroffen.

Ter plaatse werden de drie Nederlanders aangehouden in het drugslab. Over de omvang van het lab en welke drugs er geproduceerd werden, is nog niets bekend.

Ontmanteling

Gespecialiseerde diensten zoals de brandweer en de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en om ervoor te zorgen dat het drugslab op een veilige manier verder kon ontmanteld worden.

Het onderzoek wordt voortgezet door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) onder leiding van de onderzoeksrechter. De verdachten verschijnen vrijdag voor de raadkamer.