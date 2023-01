Drie Nederlanders vast in Duitsland om plofkraak

Connect on Linked in

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Duitsland niet ver van de Nederlandse grens drie jonge Nederlandse mannen opgepakt op verdenking van het plegen van plofkraak. Omstreeks 01.45 werd bij de ingang van een camping in Wietzendorf een geldautomaat opgeblazen. Dat mislukte en er kwam geen geld vrij. De daders vluchtten weg in een snelle auto.

Osnabrück

Inmiddels was de politie gealarmeerd en een zoekactie gestart. Om 02.56 zagen agenten een verdacht voertuig dat met hoge snelheid reed. Op zeker moment werd in de gemeente Thuine (Emsland) een zogenaamde “stopstok” op de weg gelegd, waardoor alle vier de banden van het vluchtende voertuig beschadigd raakten. Hierdoor was het na korte tijd niet meer mogelijk om verder te rijden. De drie inzittenden van het voertuig werden vervolgens zonder verzet gearresteerd.

Explosieven

De gearresteerden zijn drie mannen uit Nederland tussen de 20 en 32 jaar oud. Ze worden voor de onderzoeksrechter geleid.

Na de arrestatie werden explosieven-experts ingeschakeld omdat er nog een kleine hoeveelheid explosieven in het voertuig lag. Drie omwonenden werden uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd.

De politie in Lüneburg zegt dat het aantal geldautomaten dat in de deelstaat Nedersaksen wordt opgeblazen nog niet eerder zo groot geweest als afgelopen jaar.