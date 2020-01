Drie Nederlandse piloten vast in cocaïne-onderzoek

Connect on Linked in

Op de internationale luchthaven in van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is in een vliegtuig van Martinair Cargo ruim 80 kilo cocaïne gevonden door de Douane. Martinair Cargo is een dochter van Air France-KLM en heeft Schiphol als thuisbasis. De drie Nederlandse piloten van het toestel en vier grondmedewerkers van het vliegveld Ezeiza zijn gearresteerd.



Het gaat om vlucht MP 6912, een Boeing 747, die rond 13.00 lokale tijd had moeten vertrekken naar Quito en Amsterdam. Het was geladen met polo-paarden, aldus dagblad Clarín. De drugs zouden zijn gevonden nadat drugshonden waren aangeslagen. Het toestel was volgens Clarín vertrokken vanuit het vliegveld Guarhulos bij Sao Paulo, in Brazilië, en dinsdag aangekomen in Argentinië.

De drugszending was volgens Clarín al in Brazilië aan boord gekomen. De cocaïne was verpakt in twee dozen met onderdelen die in containers zaten, in totaal ging het om 82 kilo. Of de drugs bij toeval zijn gevonden is ook de vraag. Aan de zoekactie deden meer dan 50 agenten, een onderzoekstrechter en vijf drugshonden mee. Waarschijnlijk heeft de politie een tip gekregen over het transport.