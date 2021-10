Drie nieuwe arrestaties in onderzoek naar mensenhandel en wietteelt

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag drie verdachten aangehouden op Schiphol en in Gramsbergen, die worden verdacht van onder meer mensenhandel, deelname aan een criminele organisatie, wietteelt en witwassen. Het gaat om een 57-jarige vrouw uit Amsterdam, een 54-jarige man uit Emmen en een 44-jarige vrouw uit Utrecht.

Vuurwapen en munitie

De aanhoudingen op Schiphol gebeurden in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Agenten hebben doorzoekingen gedaan in woningen in Emmen, Purmerend en Amsterdam. Daar werden onder andere een vuurwapen, munitie, een flinke hoeveelheid wiet en een stroomstootwapen gevonden. In Purmerend stuitte de politie op een woning die ingericht leek voor het tijdelijk onderbrengen van personen.

Wietstekkerij

Het Team Mensenhandel en de districtsrecherche Drenthe zijn sinds december 2020 bezig met het onderzoek. Er werd toen in een schuur in het Drentse Wittelte een wietstekkerij aangetroffen. Daar troffen de agenten een vrouw aan die onder erbarmelijke omstandigheden werkzaam was in de schuur. Mogelijk was er sprake van uitbuiting. In hetzelfde onderzoek werden in april van dit jaar ook al vijf verdachten aangehouden.