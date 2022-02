Drie partijen cocaïne in Rotterdamse haven gepakt

Connect on Linked in

De Douane heeft de afgelopen acht dagen tijdens diverse controles in de Rotterdamse haven drie partijen cocaïne onderschept. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het in totaal om 149 kilo cocaïne. De eerste partij werd op vrijdag 4 februari in beslag genomen. Over deze zending was een tip binnengekomen uit het buitenland.

Empty depot

De tip hield in dat er op een empty depot op de Maasvlakte een container met drugs zou staan. Op dat soort depots kunnen lege containers tijdelijk worden opgeslagen. Er bleek 30 kilo in de container te zitten. De laatste jaren neemt de controle door Douane en politie op deze empty depots toe nadat uit onderzoek van de Erasmus Universiteit was gebleken dat controle daar tekortschiet.

Bananen

Tijdens een controle vorige week zaterdag bij een containeroverslagbedrijf op de Maasvlakte is achter de luiken van de motor van een koelcontainer 83 kilo cocaïne aangetroffen door de Douane. Die container was geladen met bananen en was afkomstig uit Ecuador.

Gisteren gingen douaneambtenaren af op een tip uit het buitenland over een koelcontainer die uit Peru was aangevoerd. In die container bleken naast mango’s ook nog 36 blokken cocaïne (foto) verstopt te zijn. Het fruit was bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

Volgens het Rotterdamse parket zouden de drie zendingen van samen 149 kilo eenmaal versneden en op straat verkocht ruim 11 miljoen euro opgebracht hebben. Openbaar Ministerie en het HARC-team hebben de zaken verder in onderzoek. HARC is een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.