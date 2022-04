Drie partijen cocaïne voor Nederland en België gepakt

Connect on Linked in

In Zuid- en Midden-Amerika zijn deze week drie partijen cocaïne in beslag genomen die op weg hadden moeten gaan naar havens in Nederland en België. Dinsdag meldde het Colombiaanse Openbaar Ministerie de inbeslagname van bijna twee ton cocaïne die de Clan del Golfo naar Nederland wilde sturen in een lading bananen.

Amsterdam

Nadat er informatie was binnengekomen van de Drug Enforcement Administration (DEA) werd een vrachtwagen onderschept die op weg was naar het havengebied van Cartagena de Indias. Na een doorzoeking bleek er tussen de in dozen gepakte bananen 1.950 kilo cocaïne gevonden. De bestemming van de zending was de haven van Amsterdam.

Santa Marta

In de Colombiaanse havenstad Santa Marta werden drie partijen gepakt, van één van die zendingen is duidelijk dat de bestemming de haven van Antwerpen was. In een container met fruit werd 461 kilo cocaïne gevonden. De andere partijen waren 109 kilo en 110 kilo.

Costa Rica

In de containerhaven van Moín in Limón, aan de oostkust van Costa Rica, is zondag 631 kilo cocaïne in beslag genomen door de drugspolitie. Daarbij is een man van 36 jaar uit Costa Rica aangehouden. Hij was de chauffeur van de vrachtwagen waarmee de container het haventerrein was opgekomen.

De container had als eindbestemming Antwerpen of Nederland.