Drie Roemenen opgepakt voor Belgische plofkraken

In een onderzoek naar zes Belgische plofkraken in oktober 2019 zijn vrijdag verschillende huiszoekingen gedaan in opdracht van de onderzoeksrechter in Turnhout. Drie Roemeense verdachten van 30, 31 en 33 zijn opgepakt in Diest en in Roemenië.

Specifieke werkwijze

Tussen 5 oktober en 30 oktober 2019 werd een reeks plofkraken gepleegd op geldautomaten in Herselt, Aarlen, Stabroek, Essen en Sint-Niklaas. Bij de plofkraken werd een specifieke werkwijze gehanteerd. Met behulp van houten stokken en takken werden pakketjes met buskruit in de automaten tot ontploffing gebracht. Daarna vluchtten de daders te voet verder, soms stapten ze kilometers verder in een vluchtauto. Ook in andere landen zoals Luxemburg en Duitsland werd deze modus operandi opgemerkt.

Door een nauwe samenwerking van het parket Antwerpen met de Duitse en Roemeense autoriteiten kon de bende tijdens het verdere onderzoek in kaart worden gebracht. Het gebruikte voertuig kon ook getraceerd worden. De buit en de schade aan de bankfilialen worden geraamd op minstens 700.000 euro.

Uitleveringsverzoek

De drie Roemeense verdachten werden vandaag opgepakt in Diest en in Roemenië. Het gaat om twee mannen van 30 en 33 en een vrouw van 31. Een vierde verdachte staat internationaal gesignaleerd. Voor de man die in Roemenië is opgepakt is een uitleveringsverzoek aangevraagd.