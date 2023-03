Drie Rotterdamse tieners vast na overval op Belgische wapenhandel

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond drie mannen aangehouden in Rijsbergen op verdenking van een gewapende overval op een wapenhandel in het Belgische Nieuwmoer (provincie Antwerpen). Het gaat om drie tieners uit Rotterdam.

Na de overval in Nieuwmoer achtervolgde de politie de auto van de verdachten. Op de Antwerpseweg in Rijsbergen verlieten twee verdachten al rennend het voertuig. Ook nadat de politie waarschuwingsschoten had gelost. Een derde verdachte, een 19-jarige man uit Rotterdam, bleef achter en kon direct worden aangehouden.

Klopjacht

Het dorp Rijsbergen (bij Breda) werd door tientallen agenten afgesloten en bewoners werd opgeroepen om binnen te blijven. Ook controleerden agenten in- en uitgaand verkeer. Bij de klopjacht waren ongeveer 70 agenten betrokken. Een tweede verdachte, een eveneens 19-jarige Rotterdammer, werd rond 18.40 op de Gommersstraat aangehouden. Hij werd bij zijn arrestatie gebeten door een politiehond.

Kliko

Vlak nadat agenten het dorp hadden verlaten en inwoners weer naar buiten konden werd de derde verdachte, een 16-jarige Rotterdammer, aangehouden op de Kerkakkerstraat. Deze verdachte had zich in een kliko verstopt en rende vervolgens door een tuin in de Kerkakkerstraat. Het drietal is ingesloten voor verder onderzoek, zo meldt de politie vrijdag.

Haperend systeem

Bij de klopjacht van de politie haperde bij agenten het communicatiesysteem C2000 herhaaldelijk. Dat meldt de politiebond ACP op Facebook. Door het wegvallen van verbindingen konden de agenten niet goed met elkaar communiceren.