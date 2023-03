Drie schoonheidssalons gesloten na bedreigingen (VIDEO)

Connect on Linked in

Een Utrechtse onderneemster heeft op last van burgemeesters haar drie beautysalons moeten sluiten omdat ze ernstig werd bedreigd. Opsporing Verzocht toonde dinsdag beelden van een aantal daders die onder meer een explosief achterlieten in Laren. De politie zegt dat niet duidelijk is wie achter de bedreigingen zit of zitten is onduidelijk, en een motief is ook niet duidelijk.

Kogels door ruit

In februari 2023 schoot een man op een filiaal in Utrecht en een week later werd een explosief achtergelaten bij in Laren in ’t Gooi. De burgemeesters van beide plaatsen houden de zaken vooralsnog dicht en vanuit veiligheidsoverwegingen is ook de derde salon, in Roermond, gesloten.

De zaak in Utrecht zit aan de Amsterdamsestraatweg. In de nacht van 9 op 10 februari 2023 verscheen daar tegen 03.30 de schutter in beeld. Na wat rondhangen schoot de man tweemaal een kogel door de ruit naar binnen. Hij leek meer schietbewegingen te maken, maar er waren geen verdere inslagen. Mogelijk weigerde het wapen of kreeg de schutter het niet meer aan de praat.

Explosief in Laren

Exact een week later, in de nacht van 16 op 17 februari werd een persoon gefilmd die een explosief tegen de ruit plakte. De politie weet nog niet of dat dezelfde man is als in Utrecht of dat het een ándere dader betreft. Het explosief is niet ontploft maar het was wel echt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het afgevoerd en onschadelijk gemaakt.

Het is niet uitgesloten dat er op 21 januari ook al een voorval is geweest. Bij het Larense filiaal zat toen een barst in de voorruit. Men dacht in eerste instantie aan kattenkwaad of vandalisme, maar de politie onderzoekt het nu als mogelijk schietincident.