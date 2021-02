Drie ton cocaïne op volle zee bij Spanje

Connect on Linked in

Voor de westkust van Spanje is dinsdag op volle zee ongeveer 3.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Volgens de Spaanse Guardia Civil was de bemanning van het schip van plan de drugs op verschillende kleinere schepen over te laden. De coke zou bestemd geweest zijn voor verschillende Europese landen.

Lugo

Een Spaans marineschip onderschepte het schip voor de kust bij de stad Lugo in Galicië. De vangst was het gevolg van een onderzoek dat al in mei 2020 was begonnen. Het richtte zich op een Spaanse criminele organisatie in de kustprovincie Pontevedra. Er kwam informatie boven dat er een grote hoeveelheid cocaïne naar Galicië zou worden gebracht op een tanker met de naam Nehir, varend onder de vlag van Palau.

Zinken

Op het moment dat een eenheid van de Nationale Politie aan boord wilde gaan probeerden de negen bemanningsleden het vaartuig te laten zinken. Het schip maakte water maar de agenten wisten de cocaïne nog van het schip af te halen en de bemanningsleden te arresteren. Na twee uur verdween het schip onder de waterlijn.

De bemanningsleden hebben de Georgische en de Turkse nationaliteit. Over de herkomst van de cocaïne en het onderzoek naar de opdrachtgevers van de zending is niets bekend gemaakt.