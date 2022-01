Drie verdachten aangehouden voor drugshandel en witwassen

Connect on Linked in

De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen weken drie mannen aangehouden voor de handel in harddrugs en witwassen. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek dat gestart is op 6 januari. In een woning in Amstelveen werden tientallen kilo’s harddrugs aangetroffen.

Softdrugs en sieraden

Op 6 januari controleerde de Marechaussee op Schiphol een voertuig met twee inzittenden die een joint aan het roken waren. De 62-jarige bestuurder uit Amsterdam kreeg daarop een boete voor rijden onder invloed. Bij de 42-jarige bijrijder uit Israël werd een gebruikershoeveelheid softdrugs gevonden en meerdere kostbare sieraden. Hierop ontstond een verdenking van witwassen.

20.000 euro cash

Bij het vervolgonderzoek zijn op 12 januari twee hotelkamers waar de twee verdachten verbleven in Amstelveen doorzocht. In de kamer werd een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen en ongeveer 20.000 euro aan contant geld. Ook werden meerdere gegevensdragers in beslag genomen.

Tientallen kilo’s harddrugs

Nader onderzoek gaf aanleiding tot doorzoeking van een woning in Amsterdam op 19 januari. Hier werden enkele tientallen kilo’s harddrugs aangetroffen. Om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Bij de Marechaussee rees het ‘sterke vermoeden’ dat de drugs in de Amsterdamse woning werden ingepakt en klaargemaakt voor transport.

De chauffeur en bijrijder worden daarom verdacht van witwassen en handel in harddrugs. Een derde verdachte, een 57-jarige man uit Amsterdam, is ook aangehouden. Hij werd tijdens de doorzoeking in een van de hotelkamers in Amstelveen aangetroffen.

De afdeling Liquide Middelen van de Marechaussee doet onder leiding van het OM Noord-Holland onderzoek in de zaak.