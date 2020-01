Connect on Linked in

Op een kolenschip in IJmuiden is op 6 januari 110 kilo cocaïne aangetroffen door het Landelijke Visitatieteam van de Douane. In het onderzoek zijn drie aanhoudingen verricht. De vondst is nu pas bekendgemaakt.

Het drietal is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Zij blijven in voorlopige hechtenis. De politie doet nader onderzoek naar de zaak en sluit meer aanhoudingen niet uit. De partij cocaïne is vernietigd.