Drie Zeeuwse woningen beschoten

In Zeeland doet de politie onderzoek naar drie beschietingen van woningen. Dat is gebeurd in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 september, tussen 01.00 en 04.00 uur. De politie zegt woensdag geen verder mededelingen te willen doen over de exacte plaatsen waar dat is gebeurd, ‘vanwege de privacy van de betrokken bewoners’.

(Beeld uit archief)

In Kapelle vond de beschieting plaats in de omgeving van het centrum. Verder waren er schoten in Goes-West en in Kruiningen, in de omgeving van Ons Dorpshuis. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de drie beschietingen verband houden met elkaar. Er is niemand gewond geraakt, er is alleen schade aan deuren en/of ramen.

Volgens de PZC lasgen de bewoners te slapen toen hun huizen onder vuur werden genomen. Ze ontdekten de volgende dag pas wat er was gebeurd en stapten naar de politie.

Met welk soort wapens er is geschoten, is niet bekendgemaakt.