Drie zendingen naar Antwerpen gepakt: ruim 1,6 ton cocaïne

Op het terrein van Umicore, in het Antwerpse stadsdeel Hoboken, hebben medewerkers van een havenbedrijf 275 kilo cocaïne aangetroffen. Ze hebben daarop de politie gewaarschuwd. Volgens het Antwerpse parket was de cocaïne in verschillende sporttassen verpakt. Uit welk land de container was aangevoerd is onbekend.

Het is ook niet duidelijk of de drugs al eerder hadden moeten worden uitgehaald of dat dit bij Umicor had moeten gebeuren.

Afgelopen zaterdag werd in de Braziliaanse havenstad Paranaguá een transport van bijna 220 kilo cocaïne gepakt door de plaatselijke douane. Die zending had op weg moeten gaan naar Antwerpen. Dat was de de dertiende inbeslagname in die stad in 2021, in totaal 1.994 kilo cocaïne.

Op 10 juni onderschepte de douane in havenstad Rio Grande 1.113 kilo cocaïne. Ook die zending was op weg naar Antwerpen.

Er zijn in de drie zaken nog geen aanhoudingen verricht.