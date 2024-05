Drie zussen en vader opgepakt in onderzoek naar explosie Helmond

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag drie zussen (14, 17, 19) en hun 44-jarige vader uit Helmond gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een Helmondse woning, in de nacht van 30 op 31 december 2023.

Glasscherven

De bewoonster van het huis aan de Ockenburghstraat zat kort voor de explosie op de bank in de woonkamer, toen ze geluid op straat hoorde. Vlak nadat ze was opgestaan en bij de bank wegliep, volgde een enorme knal waarbij het raam eruit werd geblazen en glasscherven door de kamer vlogen. De bewoonster kwam met de schrik vrij, maar volgens de politie zou ze zeer waarschijnlijk zwaargewond zjn geraakt als ze nog in de kamer was geweest.

Bruikbare tips

Uit onderzoek bleek dat de ruit vermoedelijk met zwaar vuurwerk was opgeblazen en dat drie jonge vrouwen mogelijk betrokken waren. Ook kwamen via onder meer tv-programma Opsporing Verzocht verschillende bruikbare tips binnen. Het onderzoek leidde naar drie zussen (14, 17 en 19) en hun 44-jarige vader in Helmond. De vier verdachten zijn dinsdag in hun woonplaats opgepakt.

Vast

De vader wordt ook verdacht van een bedreiging die voorafging aan de explosie bij de woning en daar vermoedelijk verband mee houdt. Alle verdachten zitten nog vast voor verhoor en onderzoek.