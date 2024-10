Drietal aangehouden in onderzoek naar drugslab en drugsdumpingen in Drenthe

Op 7 mei 2024 vond de politie op een parkeerplaats aan de Drentse Mondenweg in Tweede Exloërmond ongeveer zestig vaten. In een deel daarvan werd drugsafval aangetroffen. Twee dagen later ontdekten voorbijgangers ongeveer tachtig vaten op een bospad nabij de Boslaan in Emmen. Na onderzoek bleek dit ook zeer waarschijnlijk om drugsafval te gaan.