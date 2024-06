Drietal aangehouden in zaak rond dood Mike Venema op Curaçao

Print This Post

Het Korps Politie Curaçao heeft dinsdag drie verdachten op Curaçao aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van Mike Venema uit Beverwijk. Het gaat om een 33-jarige vrouw en twee mannen van 22 en 26 jaar, allen woonachtig op Curaçao. Vorige week werden in Nederland al twee verdachten aangehouden.

Zeebodem

De 53-jarige Mike Venema verdween op Curaçao en werd op 5 juli 2019 in zijn pick-up op de bodem van de Caribische Zee aangetroffen. Het slachtoffer woonde voor zijn vermissing in een appartement op de Anasaweg op Curaçao, maar verbleef voor zijn vermissing enige tijd in een woning op het resort Jan Sofat.

Na uitgebreid onderzoek ging de politie uit van een misdrijf. De politie van Curaçao en Nederland hebben langdurig onderzoek naar de zaak gedaan.

Voorgeleid

Vorige week werden al twee verdachten in Nederland in deze zaak aangehouden. Deze twee verdachten, een 26-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige vrouw uit Zwijndrecht zitten op dit moment nog vast. De 26-jarige verdachte is op Curaçao voorgeleid aan een rechter-commissaris die haar bewaring heeft verlengd. De 24-jarige verdachte wordt deze week op Curaçao aan een rechter-commissaris voorgeleid.