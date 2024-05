Drietal aangehouden na explosie bij woning in Hilversum

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht drie verdachten op heterdaad aangehouden na een explosie bij een woning in Hilversum. Bij de explosie raakte niemand gewond.

Rond 01.30 kwam een melding binnen over een knal in De Kupstraat. Even later werd een verdachte auto met drie inzittenden in de buurt door agenten staande gehouden.

Zwaar vuurwerk

Er is niemand gewond geraakt bij de explosie, wel is er schade aan de woning. De ontploffing is volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De drie inzittenden van de auto zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie.

De politie doet nader onderzoek naar het incident. Over een motief voor de ontploffing is nog niets bekend.