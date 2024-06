Drietal aangehouden op verdenking van oplichting met verwarmingspanelen

Connect on Linked in

De FIOD heeft maandag twee verdachten aangehouden en een pand doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek. Ook is een verdachte in België aangehouden. De mannen (61, 67 en 73) worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. De 73-jarige man wordt ook verdacht van het onttrekken van geld in het zicht van een faillissement. Tijdens de doorzoeking in een woning is beslag gelegd op digitale gegevensdragers.

Verwarmingspanelen

Het strafrechtelijk onderzoek startte na aangifte door de curator. Het inmiddels failliete bedrijf, waar de drie verdachten op verschillende manieren aan gelieerd waren, hield zich bezig met de ontwikkeling en productie van zogenaamd innovatieve verwarmingspanelen.

Eigen rol

Een groep investeerders, dat zich toelegt op duurzame technologie, werd vermoedelijk opgelicht door te investeren in de failliete onderneming. De drie verdachten bekleedden volgens het onderzoeksteam elk hun eigen rol. De 61-jarige man presenteerde zich als commercieel directeur en de 73-jarige man als aandeelhouder en bestuurder. De 67-jarige man werd bij de investeerders als wetenschapper en uitvinder geïntroduceerd.

Kapitaalinjectie

Om de panelen in de markt te zetten was volgens het onderzoeksteam een kapitaalinjectie nodig. De 73-jarige man en de investeerders zouden elk één miljoen euro in de onderneming steken. Echter, na de overboeking van één miljoen euro door de investeerders kwamen er verschillende zaken aan het licht. De 73-jarige had de door hem toegezegde één miljoen euro niet overgemaakt. Ook onttrok hij vermoedelijk 500.000 euro aan de gezamenlijke onderneming, waardoor deze uiteindelijk failliet ging.

De verwarmingspanelen waren waarschijnlijk door een ander bedrijf geleverd en de innovatieve technologie vertoonde veel overeenkomsten met een reeds bestaand product.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.