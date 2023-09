Drietal opgepakt na cokesmokkel via blikken cocospulp en “sportdrankjes”

Connect on Linked in

De douane heeft op donderdag 21 september in de Rotterdamse haven 18,6 kilo cocaïne gevonden in een container met voedingsmiddelen uit de Dominicaanse Republiek. De cocaïne zat verstopt in blikken cocospulp en flessen “sportdrank”. Er zijn drie verdachten van 24, 29 en 30 uit Rotterdam aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Vloeibare coke

De eerste lading coke zat verstopt in 72 blikken cocospulp. Toen deze opengemaakt werden zat er geen pulp in maar in totaal 18,6 kilo cocaïne. In vier trays met in totaal 96 flessen “sportdrank” trof de douane daarnaast in vloeistof opgeloste cocaïne aan. In totaal ging het om 53 kilo vloeistof. De straatwaarde van de 18,6 kilo cocaïne is volgens het OM ruim 1,4 miljoen euro. De waarde van de opgeloste cocaïne kan pas berekend worden als de vloeistof in het laboratorium is onderzocht.

AT

De politie in Rotterdam startte direct een onderzoek met het HARC-team, een samenwerking tussen de douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie. Tijdens een inval in Barendrecht werden door een arrestatieteam drie verdachten van 24, 29 en 30 uit Rotterdam aangehouden.

Langer vast

De 24-jarige en 29-jarige verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de 29-jarige verdachte twee weken langer vast blijft zitten. De 30-jarige verdachte hoeft niet langer in de cel te blijven. De 24-jarige verdachte werd eerder al heengezonden. De twee verdachten die nu op vrije voeten zijn blijven wel verdachten in het onderzoek.

De drugs zijn vernietigd.