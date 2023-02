Connect on Linked in

De politie heeft vrijdag drie verdachten aangehouden in Goirle op verdenking van witwassen en het bezig van harddrugs. In totaal werden ruim 10.000 xtc-pillen, bijna vier kilo ketamine, andere drugs en een groot geldbedrag in beslag genomen.

De drie verdachten werden aangehouden dankzij een melding van een burger. Alle goederen zijn in beslag genomen. Hoeveel geld er in beslag is genomen, is onduidelijk.

De verdachten zitten vast en het onderzoek is in volle gang, aldus de politie.