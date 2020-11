Drietal opgepakt voor grootschalige wietteelt op 58 locaties

Connect on Linked in

De politie in Apeldoorn heeft op 26 oktober drie mannen aangehouden voor deelname aan een organisatie gericht op grootschalige wietteelt. De groepering wordt in verband gebracht met 58 woningen door heel Nederland die sinds half 2017 werden gehuurd voor wietteelt.

De verdachten zijn een 27-jarige man uit Sliedrecht, een 27-jarige man uit Etten-Leur en een 36-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Er zijn woningen doorzocht in Breda, Sliedrecht en Zoetermeer waarbij er beslag is gelegd op onder meer voertuigen.

Wietpand Apeldoorn

De politie kwam de organisatie op het spoor na de vondst van een wietkwekerij in februari 2020 op de Korenstraat in Apeldoorn. De politie linkt de organisatie aan 58 woningen die sinds medio 2017 werden gehuurd voor wietteelt. De locaties lagen verspreid over heel Nederland. In 2020 werden 29 van de 58 wietkwekerijen aangetroffen, de rest ervoor.

Vervalste documenten

De kwekerijen bevonden zich in woningen die door particulieren werden verhuurd. De huurders deden zich voor als een Chinees stel of gezin die werkzaam waren bij het plaatselijke restaurant. De daders maakte daarbij gebruik van vervalste identiteitsdocumenten en loonstroken.

In werkelijkheid werden de woningen volledig gebruikt ten behoeve van de beroepsmatige wietteelt. De verhuurders bleven vaak achter met veel schade in hun panden en een huurcontract van iemand die niet bleek te bestaan. Op de meeste locaties is de burgemeester overgegaan tot tijdelijke sluiting van de panden die allemaal in dichtbevolkte gebieden lagen.