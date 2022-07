Drietal uit Nederland in Duitsland vast voor smokkel 1.075 kilo cocaïne

Connect on Linked in

De Duitse douane en politie hebben drie Nederlanders van 22, 26 en 45 jaar aangehouden die worden verdacht van de smokkel van ruim een ton cocaïne in een zeecontainer in Aschaffenburg. Het gaat volgens de autoriteiten om de grootste hoeveelheid cocaïne die tot nu toe in Beieren in beslag is genomen. Dat meldt de politie van München maandag.

100 miljoen euro

De partij cocaïne van 1.075 kilo werd op 16 juni in een container in Aschaffenburg onderschept door de douane van München en de staatsrecherche van Beieren. Vijf dagen later, op 21 juni, werden drie verdachten opgepakt toen ze probeerden de cocaïne uit de container te halen. De verdachten zijn een Nederlander en twee Marokkanen die in Nederland wonen. Ze zijn 22, 26 en 45 jaar.

De straatwaarde van de drugs bedragen volgens Duitse media ongeveer 100 miljoen euro.

Per trein

De drugs zaten verstopt tussen een lading medische producten. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de container afkomstig is uit de Dominicaanse Republiek en via de haven van Hamburg Duitsland is binnengekomen. Vervolgens is het per trein naar de containerterminal van Aschaffenburg vervoerd, waar de douane en recherche de container hebben gelokaliseerd en de drugs in veiligheid hebben kunnen brengen.