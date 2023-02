Drietal vast voor mishandeling en mogelijke ontvoering in Groningen

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagavond drie Groningers van 25, 27 en 30 aangehouden op verdenking van een mishandeling en mogelijke ontvoering van een jongeman in Groningen. Het geweldsincident vond die avond plaats aan de Kajuit. Over de identiteit en toestand van het slachtoffer is nog niets bekend.

Vrijdagavond rond 19.50 kwam bij de politie een melding binnen van een mishandeling aan de Kajuit in Groningen. Het slachtoffer zou een jongeman zijn, die daarna mogelijk in een auto werd ontvoerd.

Donkere auto

De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en trof aan de Stuurboordswal een donkere auto aan die voldeed aan de eerder gegeven omschrijving. Daarop is de auto staande gehouden en werden de drie inzittenden aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man, een 27-jarige man en een 30-jarige man, allen uit Groningen.

De recherche is sinds vrijdagavond bezig met het onderzoek naar de zaak. Daarbij is sporenonderzoek verricht in en rondom de auto, werd er buurtonderzoek gedaan en worden de aangehouden verdachten verhoord.

Meerdere scenario’s

Toch is er volgens de politie nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bekend wie het slachtoffer is en wat er is gebeurd. Ook is niet bekend wat de toestand van het slachtoffer is of waar hij zich bevindt. De recherche onderzoekt verschillende scenario’s.

De politie zoekt getuigen van het geweldsincident en de mogelijke ontvoering.