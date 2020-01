Drietal voor rechtbank wegens import 161 kilo coke via luchthaven Maastricht

Connect on Linked in

Op dinsdag 14 januari vindt in de rechtbank in Haarlem de pro-formazitting plaats tegen drie mannen die worden verdacht van de invoer van 161 kilo cocaïne via vliegveld Maastricht Aachen Airport. De lading coke zat verstopt tussen een vracht bloemen uit Zuid-Amerika en werd in april 2019 in beslag genomen.

De zaak kwam aan het licht na de vondst van 27 kilo cocaïne tussen een partij bloemen op de luchthaven van Schiphol in januari vorig jaar. De Koninklijke Marechaussee maakte in juni bekend dat er sinds april tien mannen waren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de drugssmokkel via de twee luchthavens.

Ex-medewerkers

De arrestaties vonden plaats in Almere, Amsterdam en rond Schiphol. De verdachten komen uit Nederland, Polen, Azerbeidzjan en Letland. Het ging om allemaal (oud-)medewerkers van een logistiek bedrijf dat onder meer levert aan Schiphol. Het logistieke bedrijf zit in de buurt van de luchthaven, maar waar precies wil de marechaussee niet kwijt.

In de zaak van de 161 kilo coke via vliegveld Maastricht staan dinsdag drie mannen terecht: Vugar G. (41), Mechman M. (35) en Petrus B. (47). Ze zitten alle drie vast.