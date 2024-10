Drietal vrijgesproken voor explosie in Zutphen

De rechtbank veroordeelt beiden wel voor het dealen van drugs. De 29-jarige man is ook schuldig aan het bezitten van munitie en een wapen. Hij krijgt 20 maanden celstraf, terwijl de 38-jarige man acht maanden de cel in moet. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht jaar cel tegen de Somaliër. Tegen de 38-jarige verdachte eiste justitie drie jaar cel.

Zwaar vuurwerk

Op 10 februari werd de Brucknerstraat in Zutphen opgeschrikt door een explosie bij de voordeur van een woning. Uit onderzoek blijkt dat er zwaar illegaal vuurwerk is gebruikt. Na deze explosie kwamen de twee mannen bij de politie in beeld. De rechtbank oordeelt dat op basis van het dossier – waaronder getapte telefoongesprekken – niet bewezen kan worden dat de 29-jarige of de 38-jarige man het vuurwerk aan de Brucknerstraat hebben aangestoken.

Vrijspraak

Uit het dossier wordt niet duidelijk of en zo ja welke rol de twee zouden hebben gehad bij de explosie. Allereerst blijkt uit het tapgesprek van 27 maart 2024 – waarin wordt gesproken over het plaatsen van een bom – niet dat wordt gesproken over de explosie aan de Brucknerstraat. Uit de bewijsmiddelen volgt verder niet dat de mannen nauw en bewust hebben samengewerkt met de 36-jarige medeverdachte uit Zutphen die het vuurwerk aan de Brucknerstraat plaatste. De mannen worden daarom vrijgesproken van betrokkenheid bij het veroorzaken van die explosie. Ook de 36-jarige medeverdachte wordt vrijgesproken voor poging tot teweegbrengen van twee explosies. Bij deze medeverdachte vond de politie thuis ook een geïmproviseerde brandbom. Tegen hem eiste justitie drie jaar cel.

Drugshandel

De rechtbank veroordeelt de 29-jarige man uit Doetinchem en de 38-jarige man uit Warnsveld wel voor het dealen van drugs. De rechtbank leidt onder andere uit onderzoek aan de telefoons van de mannen af dat zij zich samen bezighielden met de handel in cocaïne en heroïne. Ook uit getapte telefoongesprekken bleek dat sprake was van drugshandel. Verder trof de politie in de woning waar de 29-jarige man verbleef veel zakjes cocaïne en heroïne aan. De 38-jarige man uit Warnsveld werd tussen augustus 2023 en januari 2024 meerdere keren door de politie aangehouden, nadat zij een deal tussen hem en een klant zagen.

Nepwapen

De rechtbank leidt uit het dossier af dat de 29-jarige man ten opzichte van onder andere de 38-jarige man uit Warnsveld – die zelf drugsverslaafd was – een initiërende en sturende rol had in de drugshandel. Daarnaast dealde deze man een lange periode, is hij eerder veroordeeld voor drugsgerelateerde delicten en had hij munitie en een nepwapen in bezit.