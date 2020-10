Drone ingezet bij moordverdachte van Amerikaanse acteur (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie in Atlanta heeft vrijdag een drone ingezet bij de arrestatie van een man die wordt verdacht van de moord op acteur Thomas Jefferson Byrd (70). Daarbij werd de deur van een appartement opengebroken om vervolgens op zoek te gaan naar de moordverdachte.

Byrd werd op 3 oktober in zijn woning vanuit het niets meerdere malen in zijn rug geschoten. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 30-jarige moordverdachte Antonio Demetrice Rhynes zit sinds vrijdag vast. Het is onduidelijk wat zijn motief is geweest. Er gaat wel een verhaal dat de Amerikaanse acteur met iemand ruzie kreeg in een winkel en die persoon hem vervolgens naar zijn huis volgde. De politie onderzoekt de toedracht.

Byrd was vooral bekend van zijn samenwerkingen met regisseur Spike Lee. Hij was te zien in films als Clockers, Get on the Bus, Chi-raq en Bamboozled. Ook speelde hij een rol in de Netflix-serie She’s Gotta Have It.