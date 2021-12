‘Drones onderschept in Justitieel Complex Zaanstad’

Print This Post

In Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) in Westzaan zijn in het afgelopen weekend twee drones met smokkelwaar onderschept. Dat heeft een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gezegd aan De Telegraaf.

De eerste drone landde in de nacht van vrijdag op zaterdag en de tweede in de nacht van zondag op maandag. Beide keren landde de drone op een luchtplaats van het complex. Beide drones vervoerden een flinke portie drugs, en verder telefoons, snoeren en opladers.

De drones werden gedetecteerd door personeel van de PI. De contrabande is overhandigd aan de politie.

Eind oktober werd in dezelfde PI ook geprobeerd smokkelwaar binnen de gevangenismuren te krijgen. Toen gooiden of schoten onbekenden een voetbal met daarin onder andere xtc en hasj over een muur.