Drugs en cash geld bij inval flat Duivendrecht

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een politie-inval in een flat aan het Parnassiaveld in Duivendrecht zijn donderdagmiddag drie mannen opgepakt. De politie kreeg een melding van mogelijk verboden wapenbezit, maar pakte het drietal na de huiszoeking op voor drugsgebruik. De politie nam ook drugs en cash geld in beslag.

Rond 14.00 viel een arrestatieteam de flatwoning binnen na meldingen over verdachte omstandigheden. Er werden echter geen wapens gevonden, wel werden drugs en cash geld in beslag genomen. Om welke drugs en hoeveel geld het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens getuigen waren al langer vermoedens van drugshandel.

De drie verdachten, waarvan er één tijdens zijn arrestatie een spuugmasker droeg, zitten vast. De politie doet verder onderzoek.