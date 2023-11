Drugs en geld gevonden in Amsterdamse ‘spookwoning’

Connect on Linked in

In een zogenaamde ‘spookwoning’ in Amsterdam is een handelshoeveelheid cocaïne aangetroffen en een geldbedrag van 20.400 euro. In verband hiermee zijn drie personen aangehouden.

Beeld: de gevonden flessen met oplosmiddel in de ‘spookwoning’ (foto politie)

Controle

De woning aan de Pampuslaan in de hoofdstad kwam in beeld na een screening door verschillende instanties, zoals de Belastingdienst, de politie en de gemeente. De politie voerde vervolgens een controle uit, waarbij een blok van 986 gram cocaïne werd gevonden, en een plastic zak met 612 gram van deze drugs.

Daarnaast zijn er nog een aantal zakjes met poeder aangetroffen, waarbij het waarschijnlijk om versnijdingsmiddel gaat. Dit meldt de politie in een bericht.

Ook vond men een oven, een vacuümmachine en pers, seal-apparaat, weegschaal, diverse flessen met oplosmiddelen waaronder aceton en wasbenzine. De straatwaarde van de aangetroffen drugs is volgens de politie in totaal ongeveer 40.000 euro.

Hechtenis

In de woning vonden de controleurs een pakket met geld ter waarde van 20.400 euro aan. Drie in de woning aanwezige personen van 20, 25 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Zij zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van de drie verdachten is er één in voorlopige hechtenis geplaatst. De recherche gaat verder met het onderzoek.

Bewustwording

Door de Amsterdamse recherche is ook een zogenaamd bewustwordingsgesprek gevoerd met de beheerder van de woning. Doel hiervan is dat de politie wil voorkomen dat deze man vaker gaat verhuren aan criminelen.