Drugs en steekwapens in woning Amsterdam-Zuidoost

De politie heeft woensdagochtend een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een flatwoning aan Hofgeest in Amsterdam-Zuidoost. Ook zijn er drie steekwapens in beslag genomen. Er zijn twee verdachten opgepakt.

De politie kreeg een tip dat er mogelijk een vuurwapen aanwezig zou zijn in de woning in de zogenoemde H-Buurt. Een speciaal rechercheteam dat zich focust op excessief geweld en jeugd in Amsterdam-Zuidoost viel de woning binnen. Het vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid drugs. De hoeveelheid en drugssoort is niet bekendgemaakt. Ook vond de recherche twee machetes en een valmes.

Een 46-jarige man is woensdag aangehouden als verdachte. Een tweede verdachte, een 40-jarige man meldde zich donderdag zelf op het politiebureau en is ook aangehouden. Beide verdachten zitten nog vast.