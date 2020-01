Drugs handelende apotheker veroordeeld

Print This Post

Een 45-jarige apotheker uit Utrecht is tot 8 maanden cel en 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld door de Utrechtse rechtbank. Hij was volgens de rechtbank de spil in een drugsorganisatie en verduisterde daarnaast medicijnen. Zes anderen die betrokken waren kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes.

Spanje

De medeverdachten zijn deels familieleden van de man. Van mei 2015 tot en met februari 2016 heeft hij zich mede schuldig gemaakt aan het opzetten van een wietkwekerij in Spanje en het telen en verkopen van de drugs. In het onderzoek naar de leden van de organisatie zijn de verdachten onder andere afgeluisterd en gevolgd door de recherche. De drugs zijn onder andere verkocht aan coffeeshops in Amsterdam.

Apotheker

In het onderzoek naar de drugshandel is een afluisterapparaat geplaatst in een auto van de hoofdverdachte. Uit de zo afgeluisterde telefoongesprekken blijkt volgens de rechtbank dat de verdachte zich ook schuldig heeft gemaakt aan de verduistering van medicijnen en de illegale verkoop daarvan. Ook deed hij een valse aangifte van een inbraak om een verzekeraar op te lichten.

De politie viel op 9 februari 2016 een pand in Utrecht binnen en waren er ook aanhoudingen. Dat er bijna vier jaar daarna pas een uitspraak komt, betekent dat de redelijke termijn van het strafproces fors is overschreden, vinden de rechters. Dat komt onder andere door het uitvoerige onderzoek dat nodig was. De rechtbank geeft hierom een lager straf.